ﾚﾏﾆｯｸ･ｼｷｬﾌﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･
LGSRRUB:LX
90.76
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.57 - 101.02
1年トータルリターン
-8.13%
年初来リターン
-4.23%
前日終値
90.74
52週レンジ
90.57 - 101.02
1年トータルリターン
-8.16%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
90.76
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
339.295
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828S8:GOV
|45.00 千
|38.13 百万
|8.22
|
GBS:LN
ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾘｵﾝ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ
|300.00 千
|30.86 百万
|6.66
|
EJ525879:COR
|10.00 千
|12.59 百万
|2.72
|
EJ770441:COR
|10.00 千
|11.93 百万
|2.57
|
EH802597:COR
|10.00 千
|10.85 百万
|2.34
|
EG821160:COR
|13.00 千
|9.69 百万
|2.09
|
PIRIEUR:LX
ﾋﾟｸﾃ -ﾛﾎﾞﾃｨｯｸｽ
|50.19 千
|6.36 百万
|1.37
|
EK688916:COR
|5.00 千
|5.12 百万
|1.10
|
JK731086:COR
|5.00 千
|5.02 百万
|1.08
|
PFLCLEA:LX
ﾋﾟｸﾃ-ｸﾘｰﾝ･ｴﾅｼﾞｰ
|60.31 千
|4.98 百万
|1.07
企業概要
レマニック･シキャブ-グローバル･ストラテジー･ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV V。デイリー・キャピタライズドEONIA指数のリターンを3％上回る年換算トータルリター ンを目指す。株式、転換社債、社債、国債、マネーマーケット銘柄に資産を投資。デリバティブおよびその他ファンドも対象。
住所Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号00352 26 396006
Webサイトwww.lemanikgroup.com