ﾚﾏﾆｯｸ･ｼｷｬﾌﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･

LGSRRUB:LX
90.76
USD
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0.02%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.57 - 101.02
1年トータルリターン
-8.13%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
90.74
52週レンジ
90.57 - 101.02
1年トータルリターン
-8.16%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
90.76
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
339.295
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828S8:GOV
45.00 千 38.13 百万 8.22
GBS:LN
ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾘｵﾝ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ
300.00 千 30.86 百万 6.66
EJ525879:COR
10.00 千 12.59 百万 2.72
EJ770441:COR
10.00 千 11.93 百万 2.57
EH802597:COR
10.00 千 10.85 百万 2.34
EG821160:COR
13.00 千 9.69 百万 2.09
PIRIEUR:LX
ﾋﾟｸﾃ -ﾛﾎﾞﾃｨｯｸｽ
50.19 千 6.36 百万 1.37
EK688916:COR
5.00 千 5.12 百万 1.10
JK731086:COR
5.00 千 5.02 百万 1.08
PFLCLEA:LX
ﾋﾟｸﾃ-ｸﾘｰﾝ･ｴﾅｼﾞｰ
60.31 千 4.98 百万 1.07
企業概要
レマニック･シキャブ-グローバル･ストラテジー･ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV V。デイリー・キャピタライズドEONIA指数のリターンを3％上回る年換算トータルリター ンを目指す。株式、転換社債、社債、国債、マネーマーケット銘柄に資産を投資。デリバティブおよびその他ファンドも対象。
住所
Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
00352 26 396006
Webサイト
www.lemanikgroup.com