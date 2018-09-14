Legal & General UK Smaller C
LGSMCII:LN
987.40
GBp
1.60
0.16%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
937.70 - 1,045.00
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
-1.44%
前日終値
989.00
52週レンジ
937.70 - 1,045.00
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
987.4
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
344.001
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( 06/19/2018)
8.415715
直近配当利回り（税込）
1.70%
ファンドマネージャ
ROD OSCROFT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.78%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SAFE:LN
ｾｰﾌｽﾄｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|2.34 百万
|12.61 百万
|3.70
|
DPH:LN
ﾃﾞｸﾗ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|395.00 千
|12.36 百万
|3.63
|
GNS:LN
ジーナス
|344.61 千
|9.86 百万
|2.89
|
SNR:LN
ｼﾆｱ
|2.95 百万
|9.41 百万
|2.76
|
VCT:LN
ビクトレックス
|291.43 千
|9.29 百万
|2.73
|
CWK:LN
ｸﾗﾝｽﾞｳｨｯｸ
|278.85 千
|9.02 百万
|2.65
|
FDP:LN
ﾌｧｰｽﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｽﾞ
|211.85 千
|8.98 百万
|2.63
|
KLR:LN
ケラー･グループ
|820.19 千
|8.53 百万
|2.50
|
WKP:LN
ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|766.10 千
|8.26 百万
|2.42
|
FPM:LN
ﾌｪﾛｰ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|5.41 百万
|8.18 百万
|2.40
企業概要
Legal & General UK Smaller Companies Trust is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is to maximize capital growth. The Trust invests in smaller United Kingdom companies which comprise the lowest 10% by market capitalization of the main United Kingdom equity markets. The companies may be selected from any economic area.
住所Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号-
Webサイトwww.legalandgeneralgroup.com