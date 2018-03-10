LOﾌｧﾝｽﾞ-ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ｴｲｼﾞ
LGSHGPA:LX
13.66
GBP
0.17
1.28%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.44 - 14.39
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
2.58%
前日終値
13.49
52週レンジ
11.44 - 14.39
1年トータルリターン
18.21%
年初来リターン
2.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
13.6629
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
659.715
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOHAN UTTERMAN / MERET GAUGLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.85%
企業概要
LOファンズ－ゴールデン・エイジ（LO Funds - Golden Age）はルクセンブルク籍のオー プンエンド型投資信託。 MSCI World ND Indexを上回る運用実績を目指す。テーマ型ファンド。 投資対象は、高齢者関連事業セクターの高流動性株式。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com