Lazard Global Active Funds p
LGSESRC:ID
Pending Listing
GBP
商品分類
OEIC
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
10.534
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ROBIN O JONES / MARK LITTLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|398.00
|490.26 千
|4.60
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|3.67 千
|412.03 千
|3.86
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|2.28 千
|335.20 千
|3.14
|
IQV:US
IQVIAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|2.21 千
|280.87 千
|2.63
|
ACN:US
ｱｸｾﾝﾁｭｱ
|1.53 千
|259.18 千
|2.43
|
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
|5.81 千
|258.91 千
|2.43
|
ICE:US
ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ
|3.33 千
|253.77 千
|2.38
|
SPGI:US
S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
|1.20 千
|248.87 千
|2.33
|
VIV:FP
ビベンディ
|9.53 千
|247.80 千
|2.32
|
CMA:US
ｺﾒﾘｶ
|2.43 千
|236.88 千
|2.22
企業概要
Lazard Global Active Funds plc - Lazard Global Strategic Equity Fund is an open- end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity related securities of issuers from around the globe located in both developed and emerging market countries.
住所Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号353-1-790-5068
Webサイトwww.lazardnet.com