企業概要

LGTサステナブル・エクイティ・ファンド・グローバル（LGT Sustainable Equity Fund Global）は、リヒテンシュタイン籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲ インの獲得を目指す。投資は、当社の持続可能なインパクト投資プログラムに基づく。当プログラムでは、社会生体学的分析を実施し、（資産の3分の2以上を）世界各地の未来志向的な企業の株式に直接的または間接的な投資する。