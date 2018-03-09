企業概要

ライオングローバル・インベスターズ-ライオングローバル・ショート・デュレーショ ン・ボンド・ファンド（Lion Global Investors Limited - LionGlobal Short Duration Bond Fund ）は、シンガポール籍のオープンエンド型ユニット投資信託。シンガポールと世界の債券およびその他の優良な利付証券への投資を通じ、中長期的なトータルリターンの最大化を目指す。対象とする特定の業種やセクターを有さない。