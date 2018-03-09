ﾗｲｵﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾎﾞ
LGSDAAS:SP
1.0242
SGD
0.0005
0.05%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0100 - 1.0295
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-0.50%
前日終値
1.0247
52週レンジ
1.0100 - 1.0295
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1.0242
資産総額 (百万 SGD) ( 02/28/2018)
351.460
設定日
12/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TOH CHIEH CHU / JESSICA SOON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%
企業概要
ライオングローバル・インベスターズ-ライオングローバル・ショート・デュレーショ ン・ボンド・ファンド（Lion Global Investors Limited - LionGlobal Short Duration Bond Fund ）は、シンガポール籍のオープンエンド型ユニット投資信託。シンガポールと世界の債券およびその他の優良な利付証券への投資を通じ、中長期的なトータルリターンの最大化を目指す。対象とする特定の業種やセクターを有さない。
住所Lion Global Investors Ltd
65 Chulia Street
#18-01/08
Singapore 049513
電話番号65-6417-6800
Webサイトwww.lionglobalinvestors.com