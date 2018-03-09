ﾚﾏﾆｯｸ･ｼｷｬﾌﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･
LGSCREB:LX
97.47
EUR
0.32
0.33%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.25 - 104.57
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
0.15%
前日終値
97.79
52週レンジ
95.25 - 104.57
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
97.47
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
363.130
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828S8:GOV
|45.00 千
|37.92 百万
|8.05
|
GBS:LN
ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾘｵﾝ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ
|300.00 千
|31.48 百万
|6.68
|
EJ525879:COR
|10.00 千
|12.67 百万
|2.69
|
EJ770441:COR
|10.00 千
|11.95 百万
|2.54
|
EH802597:COR
|10.00 千
|10.87 百万
|2.31
|
EG821160:COR
|13.00 千
|9.79 百万
|2.08
|
EJ393853:COR
|10.00 千
|6.96 百万
|1.48
|
PIRIEUR:LX
ﾋﾟｸﾃ -ﾛﾎﾞﾃｨｯｸｽ
|50.19 千
|6.04 百万
|1.28
|
EK688916:COR
|5.00 千
|5.12 百万
|1.09
|
JK731086:COR
|5.00 千
|5.02 百万
|1.07
企業概要
レマニック･シキャブ-グローバル･ストラテジー･ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV V。デイリー・キャピタライズドEONIA指数のリターンを3％上回る年換算トータルリター ンを目指す。株式、転換社債、社債、国債、マネーマーケット銘柄に資産を投資。デリバティブおよびその他ファンドも対象。
住所Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号00352 26 396006
Webサイトwww.lemanikgroup.com