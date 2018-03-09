ﾚﾏﾆｯｸ･ｼｷｬﾌﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･

LGSCREB:LX
97.47
EUR
0.32
0.33%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.25 - 104.57
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
97.79
52週レンジ
95.25 - 104.57
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
97.47
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
363.130
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828S8:GOV
45.00 千 37.92 百万 8.05
GBS:LN
ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾘｵﾝ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ
300.00 千 31.48 百万 6.68
EJ525879:COR
10.00 千 12.67 百万 2.69
EJ770441:COR
10.00 千 11.95 百万 2.54
EH802597:COR
10.00 千 10.87 百万 2.31
EG821160:COR
13.00 千 9.79 百万 2.08
EJ393853:COR
10.00 千 6.96 百万 1.48
PIRIEUR:LX
ﾋﾟｸﾃ -ﾛﾎﾞﾃｨｯｸｽ
50.19 千 6.04 百万 1.28
EK688916:COR
5.00 千 5.12 百万 1.09
JK731086:COR
5.00 千 5.02 百万 1.07
企業概要
レマニック･シキャブ-グローバル･ストラテジー･ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV V。デイリー・キャピタライズドEONIA指数のリターンを3％上回る年換算トータルリター ンを目指す。株式、転換社債、社債、国債、マネーマーケット銘柄に資産を投資。デリバティブおよびその他ファンドも対象。
住所
Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
00352 26 396006
Webサイト
www.lemanikgroup.com