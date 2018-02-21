ルグラン
LGRVF:US
OTC US
78.10
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/21
出来高
330
前日終値
78.10
52週レンジ
57.76 - 82.45
出来高
330
前日終値
78.10
52週レンジ
57.76 - 82.45
年初来リターン
5.02%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
20.866
発行済株式数 (百万)
267.176
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.45%
セクター
Industrials
業種
Electrical Equipment
産業サブグループ
Comml & Res Bldg Equip & Sys
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ルグラン（Legrand）は、電気機器の設計・製造会社。 オフィスやホテル、ショッピングセンター、住宅、データセンター向けにスイッチ、ソケット、ヒューズ、セキュリティシステム、回路遮断器、太陽光発電パネル、エネルギー管理部品、および付属品を提供する。世界各地で事業を展開。
住所128 Avenue du Marechal de Latt
de Tassigny
Limoges, 87045
France
電話番号33-5-55-06-87-87
Webサイトwww.legrand.com