ﾙｰﾐｽ･ｾｲﾚｽ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
LGRRX:US
NASDAQ GM
15.59
USD
0.27
1.76%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.85 - 16.01
1年トータルリターン
31.08%
年初来リターン
7.00%
前日終値
15.32
52週レンジ
11.85 - 16.01
1年トータルリターン
31.84%
年初来リターン
7.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
15.59
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
8.531
設定日
12/31/1996
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.0478
直近配当利回り（税込）
0.31%
ファンドマネージャ
AZIZ V HAMZAOGULLARI
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.91%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|401.35 千
|582.31 百万
|6.87
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|2.49 百万
|509.51 百万
|6.01
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|2.65 百万
|494.94 百万
|5.84
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|3.51 百万
|436.64 百万
|5.15
|
ORCL:US
オラクル
|8.19 百万
|422.48 百万
|4.99
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|10.17 百万
|422.42 百万
|4.99
|
MNST:US
ﾓﾝｽﾀｰ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ
|5.38 百万
|366.83 百万
|4.33
|
ADSK:US
ｵｰﾄﾃﾞｽｸ
|2.57 百万
|297.52 百万
|3.51
|
NVO:US
ノボ･ノルディスク
|5.21 百万
|288.95 百万
|3.41
|
SEIC:US
SEIｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ
|3.75 百万
|281.90 百万
|3.33
企業概要
ルーミス・セイレス・グロース・ファンド（Loomis Sayles Growth Fund）は、米国籍の オープンエンド型投資信託。普通株、転換社債、ワラントなどの株式関連証券に投資することで、長期的な資本成長を目指す。大型株を中心とするが、あらゆる規模の企業株を投資対象とする。
住所Natixis Global Asset Management
399 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号1-800-225-5478
Webサイトim.natixis.com