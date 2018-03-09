ﾙｰﾐｽ･ｾｲﾚｽ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ

LGRRX:US
NASDAQ GM
15.59
USD
0.27
1.76%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.85 - 16.01
1年トータルリターン
31.08%
年初来リターン
7.00%
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前日終値
15.32
52週レンジ
11.85 - 16.01
1年トータルリターン
31.84%
年初来リターン
7.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
15.59
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
8.531
設定日
12/31/1996
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.0478
直近配当利回り（税込）
0.31%
ファンドマネージャ
AZIZ V HAMZAOGULLARI
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
401.35 千 582.31 百万 6.87
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
2.49 百万 509.51 百万 6.01
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
2.65 百万 494.94 百万 5.84
V:US
ﾋﾞｻﾞ
3.51 百万 436.64 百万 5.15
ORCL:US
オラクル
8.19 百万 422.48 百万 4.99
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
10.17 百万 422.42 百万 4.99
MNST:US
ﾓﾝｽﾀｰ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ
5.38 百万 366.83 百万 4.33
ADSK:US
ｵｰﾄﾃﾞｽｸ
2.57 百万 297.52 百万 3.51
NVO:US
ノボ･ノルディスク
5.21 百万 288.95 百万 3.41
SEIC:US
SEIｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ
3.75 百万 281.90 百万 3.33
企業概要
ルーミス・セイレス・グロース・ファンド（Loomis Sayles Growth Fund）は、米国籍の オープンエンド型投資信託。普通株、転換社債、ワラントなどの株式関連証券に投資することで、長期的な資本成長を目指す。大型株を中心とするが、あらゆる規模の企業株を投資対象とする。
住所
Natixis Global Asset Management
399 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-800-225-5478
Webサイト
im.natixis.com