CTIVPﾙｰﾐｽ･ｾｲﾚｽ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
LGRNX:US
NASDAQ GM
16.45
USD
0.07
0.42%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.73 - 17.06
1年トータルリターン
19.47%
年初来リターン
5.99%
前日終値
16.52
52週レンジ
13.73 - 17.06
1年トータルリターン
19.30%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
16.45
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
8.635
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.0929
直近配当利回り（税込）
0.56%
ファンドマネージャ
AZIZ V HAMZAOGULLARI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|389.17 千
|609.49 百万
|7.55
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|2.65 百万
|455.51 百万
|5.64
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|3.51 百万
|445.95 百万
|5.52
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|2.49 百万
|445.29 百万
|5.51
|
ORCL:US
オラクル
|8.29 百万
|378.38 百万
|4.68
|
ADSK:US
ｵｰﾄﾃﾞｽｸ
|2.61 百万
|329.17 百万
|4.08
|
MNST:US
ﾓﾝｽﾀｰ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ
|5.49 百万
|302.00 百万
|3.74
|
DANOY:US
ダノン
|16.35 百万
|265.90 百万
|3.29
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|2.84 百万
|265.24 百万
|3.28
|
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
|3.75 百万
|257.25 百万
|3.19
企業概要
ルーミス・セイレス・グロース・ファンド（Loomis Sayles Growth Fund）は、米国籍の オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。投資対象は、普通株、転換社債、ワラントなどの株式関連銘柄。大型株を中心とするが、あらゆる規模の企業株を投資対象とする。
住所Natixis Global Asset Management
399 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号1-800-225-5478
Webサイトim.natixis.com