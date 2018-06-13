CTIVPﾙｰﾐｽ･ｾｲﾚｽ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ

LGRNX:US
NASDAQ GM
16.45
USD
0.07
0.42%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.73 - 17.06
1年トータルリターン
19.47%
年初来リターン
5.99%
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前日終値
16.52
52週レンジ
13.73 - 17.06
1年トータルリターン
19.30%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
16.45
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
8.635
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.0929
直近配当利回り（税込）
0.56%
ファンドマネージャ
AZIZ V HAMZAOGULLARI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
389.17 千 609.49 百万 7.55
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
2.65 百万 455.51 百万 5.64
V:US
ﾋﾞｻﾞ
3.51 百万 445.95 百万 5.52
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
2.49 百万 445.29 百万 5.51
ORCL:US
オラクル
8.29 百万 378.38 百万 4.68
ADSK:US
ｵｰﾄﾃﾞｽｸ
2.61 百万 329.17 百万 4.08
MNST:US
ﾓﾝｽﾀｰ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ
5.49 百万 302.00 百万 3.74
DANOY:US
ダノン
16.35 百万 265.90 百万 3.29
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
2.84 百万 265.24 百万 3.28
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
3.75 百万 257.25 百万 3.19
企業概要
ルーミス・セイレス・グロース・ファンド（Loomis Sayles Growth Fund）は、米国籍の オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。投資対象は、普通株、転換社債、ワラントなどの株式関連銘柄。大型株を中心とするが、あらゆる規模の企業株を投資対象とする。
住所
Natixis Global Asset Management
399 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-800-225-5478
Webサイト
im.natixis.com