CTIVPﾙｰﾐｽ･ｾｲﾚｽ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
LGRCX:US
NASDAQ GM
14.59
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.49 - 14.80
1年トータルリターン
15.74%
年初来リターン
8.88%
前日終値
14.59
52週レンジ
12.49 - 14.80
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
8.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
14.59
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
8.764
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.0007
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
AZIZ V HAMZAOGULLARI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.66%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|353.03 千
|627.49 百万
|7.59
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|3.51 百万
|480.61 百万
|5.81
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|2.49 百万
|466.97 百万
|5.65
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|2.65 百万
|457.05 百万
|5.53
|
ORCL:US
オラクル
|8.63 百万
|411.24 百万
|4.97
|
ADSK:US
ｵｰﾄﾃﾞｽｸ
|2.50 百万
|320.58 百万
|3.88
|
MNST:US
ﾓﾝｽﾀｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ
|5.24 百万
|314.62 百万
|3.80
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|2.71 百万
|287.22 百万
|3.47
|
REGN:US
ﾘｼﾞｪﾈﾛﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|758.78 千
|279.24 百万
|3.38
|
EXPD:US
ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨﾀｰｽﾞInt'lｵﾌﾞﾜｼﾝﾄﾝ
|3.53 百万
|268.76 百万
|3.25
企業概要
ルーミス・セイレス・グロース・ファンド（Loomis Sayles Growth Fund）は、米国籍の オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。投資対象は、普通株、転換社債、ワラントなどの株式関連銘柄。大型株を中心とするが、あらゆる規模の企業株を投資対象とする。
住所Natixis Global Asset Management
399 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号1-800-225-5478
Webサイトim.natixis.com