ﾘｸｿｰETFﾊﾟﾝ･ｱﾌﾘｶ

LGQMD:IX
Cboe CXE EU
9.9160
EUR
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更新日時 0:30 JST 2018/06/15
始値
9.9160
安値 - 高値 レンジ（日）
9.9160 - 9.9160
出来高
0
前日終値
9.9160
52週レンジ
7.6900 - 9.9160
1年トータルリターン
28.95%
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始値
9.9160
安値 - 高値 レンジ（日）
9.9160 - 9.9160
出来高
0
前日終値
9.9160
52週レンジ
7.6900 - 9.9160
1年トータルリターン
28.95%
年初来リターン
9.27%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
59.240
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FM:CN
ﾌｧｰｽﾄ･ｸｧﾝﾀﾑ･ﾐﾈﾗﾙｽﾞ
476.35 千 6.79 百万 11.47
NPN:SJ
ナスパーズ
28.58 千 6.22 百万 10.50
COMI:EY
1.31 百万 5.33 百万 9.00
TLW:LN
タローオイル
1.84 百万 5.07 百万 8.55
ATW:MC
92.04 千 4.05 百万 6.84
IMG:CN
ｱｲｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ
508.12 千 2.58 百万 4.35
IAM:MC
191.30 千 2.52 百万 4.25
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
71.75 千 2.25 百万 3.79
KOS:US
ｺｽﾓｽ･ｴﾅｼﾞｰ
275.27 千 1.91 百万 3.23
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
138.35 千 1.84 百万 3.10
企業概要
リクソーETFパン・アフリカ（Lyxor ETF PAN AFRICA）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。アフリカ株式市場に上場されている企業、またはSGI汎アフリカ指数のパフ ォーマンスに連動し、アフリカで活動する企業のエクスポージャー提供を目的とする。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com