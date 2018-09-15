ﾘｸｿｰETFﾊﾟﾝ･ｱﾌﾘｶ

LGQMD:EB
Cboe BXE EU
9.8380
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/15
始値
9.8380
安値 - 高値 レンジ（日）
9.8380 - 9.8380
出来高
0
前日終値
9.8380
52週レンジ
9.0200 - 10.0000
1年トータルリターン
8.11%
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始値
9.8380
安値 - 高値 レンジ（日）
9.8380 - 9.8380
出来高
0
前日終値
9.8380
52週レンジ
9.0200 - 10.0000
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
8.41%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
50.520
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
11.27%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
TLW:LN
タローオイル
1.90 百万 4.89 百万 9.68
NPN:SJ
ナスパーズ
24.86 千 4.56 百万 9.02
COMI:EY
1.09 百万 4.42 百万 8.75
FM:CN
ﾌｧｰｽﾄ･ｸｧﾝﾀﾑ･ﾐﾈﾗﾙｽﾞ
418.42 千 4.23 百万 8.36
ATW:MC
76.91 千 3.16 百万 6.25
IAM:MC
165.87 千 2.11 百万 4.17
BCP:MC
86.49 千 2.11 百万 4.17
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
60.69 千 1.98 百万 3.93
FSR:SJ
ファーストランド
460.17 千 1.79 百万 3.55
KOS:US
ｺｽﾓｽ･ｴﾅｼﾞｰ
221.27 千 1.67 百万 3.30
企業概要
リクソーETFパン・アフリカ（Lyxor ETF PAN AFRICA）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。アフリカ株式市場に上場されている企業、またはSGI汎アフリカ指数のパフ ォーマンスに連動し、アフリカで活動する企業のエクスポージャー提供を目的とする。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com