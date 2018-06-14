ﾘｸｿｰETFﾊﾟﾝ･ｱﾌﾘｶ
LGQM:TH
Tradegate
9.93
EUR
0.14
1.43%
更新日時 22:47 JST 2018/06/14
始値
9.93
安値 - 高値 レンジ（日）
9.93 - 9.93
出来高
201
前日終値
9.79
52週レンジ
8.50 - 10.10
1年トータルリターン
13.65%
始値
9.93
安値 - 高値 レンジ（日）
9.93 - 9.93
出来高
201
前日終値
9.79
52週レンジ
8.50 - 10.10
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
1.50%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
59.240
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FM:CN
ﾌｧｰｽﾄ･ｸｧﾝﾀﾑ･ﾐﾈﾗﾙｽﾞ
|476.35 千
|6.79 百万
|11.47
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|28.58 千
|6.22 百万
|10.50
|
COMI:EY
|1.31 百万
|5.33 百万
|9.00
|
TLW:LN
タローオイル
|1.84 百万
|5.07 百万
|8.55
|
ATW:MC
|92.04 千
|4.05 百万
|6.84
|
IMG:CN
ｱｲｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ
|508.12 千
|2.58 百万
|4.35
|
IAM:MC
|191.30 千
|2.52 百万
|4.25
|
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
|71.75 千
|2.25 百万
|3.79
|
KOS:US
ｺｽﾓｽ･ｴﾅｼﾞｰ
|275.27 千
|1.91 百万
|3.23
|
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|138.35 千
|1.84 百万
|3.10
企業概要
リクソーETFパン・アフリカ（Lyxor ETF PAN AFRICA）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。アフリカ株式市場に上場されている企業、またはSGI汎アフリカ指数のパフ ォーマンスに連動し、アフリカで活動する企業のエクスポージャー提供を目的とする。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com