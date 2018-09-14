ﾘｸｿｰETFﾊﾟﾝ･ｱﾌﾘｶ
LGQM:QT
Quotrix Exch
8.663
EUR
0.009
0.10%
更新日時 2018/09/14
始値
8.663
安値 - 高値 レンジ（日）
8.663 - 8.663
出来高
0
前日終値
8.672
52週レンジ
8.517 - 10.346
始値
8.663
安値 - 高値 レンジ（日）
8.663 - 8.663
出来高
0
前日終値
8.672
52週レンジ
8.517 - 10.346
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
50.520
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.46%
3年トータルリターン
7.41%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TLW:LN
タローオイル
|1.90 百万
|4.89 百万
|9.68
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|24.86 千
|4.56 百万
|9.02
|
COMI:EY
|1.09 百万
|4.42 百万
|8.75
|
FM:CN
ﾌｧｰｽﾄ･ｸｧﾝﾀﾑ･ﾐﾈﾗﾙｽﾞ
|418.42 千
|4.23 百万
|8.36
|
ATW:MC
|76.91 千
|3.16 百万
|6.25
|
IAM:MC
|165.87 千
|2.11 百万
|4.17
|
BCP:MC
|86.49 千
|2.11 百万
|4.17
|
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
|60.69 千
|1.98 百万
|3.93
|
FSR:SJ
ファーストランド
|460.17 千
|1.79 百万
|3.55
|
KOS:US
ｺｽﾓｽ･ｴﾅｼﾞｰ
|221.27 千
|1.67 百万
|3.30
企業概要
リクソーETFパン・アフリカ（Lyxor ETF PAN AFRICA）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。アフリカ株式市場に上場されている企業、またはSGI汎アフリカ指数のパフ ォーマンスに連動し、アフリカで活動する企業のエクスポージャー提供を目的とする。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com