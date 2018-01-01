ﾌﾛｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ
LGQ:CN
証券コード変更
CAD
前日終値
1.44
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1.44
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (CAD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Asset Management
産業サブグループ
Investment Management
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企業概要
フロー・キャピタル（Flow Capital Corp.）は資産運用会社。専門分野の株式、債券、およびオルタナティブ投資のポートフォリオを運用。フロー・キャピタル（Flow Capital）は資金調達・投資顧問会社。世界で事業を展開。
住所1 Adelaide Street East
Suite 3002, PO Box 171
Toronto, ON M5C 2V9
Canada
電話番号1-416-777-0383
Webサイトwww.flowcap.com