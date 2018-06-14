ﾘｰｶﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｾﾞﾈﾗﾙ英国ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･
LGPTFRI:LN
53.08
GBp
0.03
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.17 - 53.42
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
1.88%
前日終値
53.11
52週レンジ
50.17 - 53.42
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
53.08
資産総額 (十億 GBP) ( 05/31/2018)
3.206
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.218302
直近配当利回り（税込）
1.65%
ファンドマネージャ
MICHAEL BARRIE / MATT JARVIS
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.42%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BLND:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ﾗﾝﾄﾞ
|5.22 百万
|35.23 百万
|1.12
|
LAND:LN
ﾗﾝﾄﾞ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|3.63 百万
|33.99 百万
|1.08
|
SGRO:LN
ｾｸﾞﾛ
|5.23 百万
|33.96 百万
|1.08
|
HMSO:LN
ハマーソン
|4.04 百万
|22.34 百万
|0.71
|
DLN:LN
ﾀﾞｳｪﾝﾄ･ﾛﾝﾄﾞﾝ
|506.99 千
|15.21 百万
|0.48
|
SHB:LN
シャフツベリー
|1.26 百万
|11.77 百万
|0.37
|
CAPC:LN
ｷｬﾋﾟﾀﾙ&ｶｳﾝﾃｨｰｽﾞ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
|3.72 百万
|11.53 百万
|0.37
|
BBOX:LN
ﾄﾗｲﾀｯｸｽ･ﾋﾞｯｸﾞ･ﾎﾞｯｸｽREIT
|6.88 百万
|10.20 百万
|0.32
|
GPOR:LN
ｸﾞﾚｲﾄ･ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ･ｴｽﾃｲﾂ
|1.42 百万
|9.84 百万
|0.31
|
INTU:LN
ｲﾝﾄｩ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
|4.48 百万
|8.75 百万
|0.28
企業概要
リーガル･アンド･ゼネラル英国プロパティ･ファンド（Legal & General UK Property Fund）は英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を 目指す。常にPAIF（不動産認可投資信託）の投資信託。商業用不動産を投資対象とし、英国商業用不動産市場セクターへのエクスポージャーの追求を通じてリスク分散を目指す。
住所Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号-
Webサイトwww.legalandgeneralgroup.com