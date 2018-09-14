ﾘｰｶﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｾﾞﾈﾗﾙ英国ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･
LGPTFII:LN
56.40
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.33 - 56.77
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
3.80%
前日終値
56.40
52週レンジ
53.33 - 56.77
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
56.4
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2018)
3.316
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 08/29/2018)
0.351143
直近配当利回り（税込）
2.49%
ファンドマネージャ
MICHAEL BARRIE / MATT JARVIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LGPTFCA:LN
ﾘｰｶﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｾﾞﾈﾗﾙ英国ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･
|1.33 百万
|1.27 百万
|101.06
企業概要
リーガル･アンド･ゼネラル英国プロパティ･ファンド（Legal & General UK Property Fund）は英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を 目指す。常にPAIF（不動産認可投資信託）の投資信託。商業用不動産を投資対象とし、英国商業用不動産市場セクターへのエクスポージャーの追求を通じてリスク分散を目指す。
住所Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号-
Webサイトwww.legalandgeneralgroup.com