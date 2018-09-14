企業概要

リーガル･アンド･ゼネラル英国プロパティ･ファンド（Legal & General UK Property Fund）は英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を 目指す。常にPAIF（不動産認可投資信託）の投資信託。商業用不動産を投資対象とし、英国商業用不動産市場セクターへのエクスポージャーの追求を通じてリスク分散を目指す。