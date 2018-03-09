Lord Abbett Growth Opportuni
LGOVX:US
NASDAQ GM
24.65
USD
0.46
1.90%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.75 - 24.90
1年トータルリターン
23.22%
年初来リターン
6.16%
前日終値
24.19
52週レンジ
19.75 - 24.90
1年トータルリターン
23.85%
年初来リターン
6.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
24.65
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
764.566
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.4324
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PAUL J VOLOVICH / TONY HIPPLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MAR:US
ﾏﾘｵｯﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|127.48 千
|11.09 百万
|2.01
|
SWKS:US
ｽｶｲﾜｰｸｽ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
|113.20 千
|10.73 百万
|1.95
|
NOW:US
ｻｰﾋﾞｽﾅｳ
|112.12 千
|9.75 百万
|1.77
|
HSIC:US
ﾍﾝﾘｰｼｬｲﾝ
|110.67 千
|9.49 百万
|1.72
|
FLT:US
ﾌﾘｰﾄｺ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|52.99 千
|9.01 百万
|1.64
|
RHT:US
ﾚｯﾄﾞ･ﾊｯﾄ
|107.60 千
|8.91 百万
|1.62
|
MCHP:US
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|120.81 千
|8.76 百万
|1.59
|
ROK:US
ﾛｯｸｳｪﾙ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ
|57.51 千
|8.69 百万
|1.58
|
VMC:US
ﾊﾞﾙｶﾝ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ
|71.69 千
|8.65 百万
|1.57
|
GPN:US
グローバル･ペイメンツ
|107.76 千
|8.59 百万
|1.56
企業概要
Lord Abbett Growth Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests at least 65% of its net assets in common stocks of mid-sized companies. A mid-sized company is defined as a company that falls within the market capitalization range of companies in the Russell MidCap Index.
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイトwww.lordabbett.com