Lord Abbett Growth Opportuni

LGOVX:US
NASDAQ GM
24.65
USD
0.46
1.90%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.75 - 24.90
1年トータルリターン
23.22%
年初来リターン
6.16%
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前日終値
24.19
52週レンジ
19.75 - 24.90
1年トータルリターン
23.85%
年初来リターン
6.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
24.65
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
764.566
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.4324
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PAUL J VOLOVICH / TONY HIPPLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MAR:US
ﾏﾘｵｯﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
127.48 千 11.09 百万 2.01
SWKS:US
ｽｶｲﾜｰｸｽ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
113.20 千 10.73 百万 1.95
NOW:US
ｻｰﾋﾞｽﾅｳ
112.12 千 9.75 百万 1.77
HSIC:US
ﾍﾝﾘｰｼｬｲﾝ
110.67 千 9.49 百万 1.72
FLT:US
ﾌﾘｰﾄｺ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
52.99 千 9.01 百万 1.64
RHT:US
ﾚｯﾄﾞ･ﾊｯﾄ
107.60 千 8.91 百万 1.62
MCHP:US
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
120.81 千 8.76 百万 1.59
ROK:US
ﾛｯｸｳｪﾙ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ
57.51 千 8.69 百万 1.58
VMC:US
ﾊﾞﾙｶﾝ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ
71.69 千 8.65 百万 1.57
GPN:US
グローバル･ペイメンツ
107.76 千 8.59 百万 1.56
企業概要
Lord Abbett Growth Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests at least 65% of its net assets in common stocks of mid-sized companies. A mid-sized company is defined as a company that falls within the market capitalization range of companies in the Russell MidCap Index.
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388
Webサイト
www.lordabbett.com