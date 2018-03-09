企業概要

ミラー・オポチュニティ・トラスト（Miller Opportunity Trust）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、長期的なキャピタルゲインの機会があるとアドバイザーが判断する、有価証券、デリバティブ、およびその他の金融商品。