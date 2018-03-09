ﾐﾗｰ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨ･ﾄﾗｽﾄ

LGOAX:US
NASDAQ GM
25.00
USD
0.51
2.08%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.52 - 26.14
1年トータルリターン
21.30%
年初来リターン
4.69%
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前日終値
24.49
52週レンジ
19.52 - 26.14
1年トータルリターン
22.91%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
25
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.543
設定日
02/03/2009
直近配当額 ( 06/30/2015)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BILL MILLER / SAMANTHA MCLEMORE
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.77%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
VRX:CN
ﾊﾞﾘｱﾝﾄ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞIntl
4.60 百万 95.59 百万 6.02
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
75.00 千 87.71 百万 5.53
DAL:US
デルタ航空
1.27 百万 71.12 百万 4.48
RH:US
RH
820.00 千 70.69 百万 4.46
LEN:US
ﾚﾅｰ
1.08 百万 68.31 百万 4.31
AAL:US
ｱﾒﾘｶﾝ航空ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.27 百万 66.08 百万 4.16
PHM:US
ﾊﾟﾙﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.90 百万 63.18 百万 3.98
JPM/WS:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
950.00 千 63.11 百万 3.98
OMF:US
ﾜﾝﾒｲﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
2.42 百万 63.03 百万 3.97
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
2.10 百万 61.99 百万 3.91
企業概要
ミラー・オポチュニティ・トラスト（Miller Opportunity Trust）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、長期的なキャピタルゲインの機会があるとアドバイザーが判断する、有価証券、デリバティブ、およびその他の金融商品。
住所
Miller Value Funds
One South Street, Suite 2550
Baltimore, MD 21202
電話番号
410-454-3130
Webサイト
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