ﾐﾗｰ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨ･ﾄﾗｽﾄ
LGOAX:US
NASDAQ GM
25.00
USD
0.51
2.08%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.52 - 26.14
1年トータルリターン
21.30%
年初来リターン
4.69%
前日終値
24.49
52週レンジ
19.52 - 26.14
1年トータルリターン
22.91%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
25
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.543
設定日
02/03/2009
直近配当額 ( 06/30/2015)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BILL MILLER / SAMANTHA MCLEMORE
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.77%
経費率
1.19%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
VRX:CN
ﾊﾞﾘｱﾝﾄ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞIntl
|4.60 百万
|95.59 百万
|6.02
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|75.00 千
|87.71 百万
|5.53
|
DAL:US
デルタ航空
|1.27 百万
|71.12 百万
|4.48
|
RH:US
RH
|820.00 千
|70.69 百万
|4.46
|
LEN:US
ﾚﾅｰ
|1.08 百万
|68.31 百万
|4.31
|
AAL:US
ｱﾒﾘｶﾝ航空ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.27 百万
|66.08 百万
|4.16
|
PHM:US
ﾊﾟﾙﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.90 百万
|63.18 百万
|3.98
|
JPM/WS:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|950.00 千
|63.11 百万
|3.98
|
OMF:US
ﾜﾝﾒｲﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|2.42 百万
|63.03 百万
|3.97
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|2.10 百万
|61.99 百万
|3.91
企業概要
ミラー・オポチュニティ・トラスト（Miller Opportunity Trust）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、長期的なキャピタルゲインの機会があるとアドバイザーが判断する、有価証券、デリバティブ、およびその他の金融商品。
住所Miller Value Funds
One South Street, Suite 2550
Baltimore, MD 21202
電話番号410-454-3130
Webサイト
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