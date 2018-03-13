ﾗｲｵﾝｽﾞｹﾞｰﾄ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
LGNA:GR
Stuttgart
23.98
EUR
0.22
0.93%
更新日時 16:03 JST 2018/03/13
始値
24.00
安値 - 高値 レンジ（日）
23.98 - 24.00
出来高
0
前日終値
23.76
52週レンジ
21.53 - 29.05
1年トータルリターン
-2.07%
始値
24.00
安値 - 高値 レンジ（日）
23.98 - 24.00
出来高
0
前日終値
23.76
52週レンジ
21.53 - 29.05
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-14.45%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
4.894
発行済株式数 (百万)
81.884
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.21%
セクター
Communications
業種
Media
産業サブグループ
Entertainment Content
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企業概要
ライオンズゲート・エンターテインメント（Lions Gate Entertainment Corporation）は、娯楽映画の開発・配給会社。映画、テレビ番組、アニメ、デジタル映像などを製作する。世界で事業を展開。
住所2700 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
United States
電話番号1-310-449-9200
Webサイトwww.lionsgate.com