Legal & General Multi Manage
LGMMGTI:LN
73.97
GBp
0.39
0.53%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
68.72 - 76.66
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
-1.20%
前日終値
73.58
52週レンジ
68.72 - 76.66
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
73.97
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
202.060
設定日
04/25/2008
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.268447
直近配当利回り（税込）
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
1.18%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LEGUSIN:LN
Legal & General US Index Tru
|9.04 百万
|36.32 百万
|17.02
|
BREDFDA:LN
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌｧﾝﾄﾞ
|12.10 百万
|21.12 百万
|9.89
|
JOHJPIG:ID
JOﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｱﾝﾌﾞﾚ
|6.05 百万
|16.20 百万
|7.59
|
FSAPLBA:LN
ｽﾁｭﾜｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ
|2.12 百万
|14.98 百万
|7.02
|
SCHRCLA:LN
ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ﾘｶﾊﾞﾘｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|19.34 百万
|13.91 百万
|6.52
|
ARTINII:LN
ｱﾙﾃﾐｽ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|4.82 百万
|12.01 百万
|5.63
|
SOMEMBI:LN
MI Somerset Global Emerging
|3.84 百万
|10.83 百万
|5.07
|
SGCEGCH:LN
ﾏﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙICVC-欧州大陸ﾌｧﾝ
|5.76 百万
|7.71 百万
|3.61
|
BGFLEMD:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興
|342.91 千
|6.76 百万
|3.17
|
BPH8:CUR
|101.00
|6.32 百万
|2.96
企業概要
Legal & General Multi Manager Growth Trust is an authorised unit trust incorporated in the UK. The objective is to achieve longterm capital growth by investing primarily in a wide range of collective investment schemes and will pursue an active asset allocation policy across all countries, currencies and sector representations.
住所Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号-
Webサイトwww.legalandgeneralgroup.com