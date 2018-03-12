Legal & General Multi Manage

LGMMGTI:LN
73.97
GBp
0.39
0.53%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
68.72 - 76.66
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
73.58
52週レンジ
68.72 - 76.66
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
73.97
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
202.060
設定日
04/25/2008
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.268447
直近配当利回り（税込）
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
LEGUSIN:LN
Legal & General US Index Tru
9.04 百万 36.32 百万 17.02
BREDFDA:LN
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌｧﾝﾄﾞ
12.10 百万 21.12 百万 9.89
JOHJPIG:ID
JOﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｱﾝﾌﾞﾚ
6.05 百万 16.20 百万 7.59
FSAPLBA:LN
ｽﾁｭﾜｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ
2.12 百万 14.98 百万 7.02
SCHRCLA:LN
ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ﾘｶﾊﾞﾘｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
19.34 百万 13.91 百万 6.52
ARTINII:LN
ｱﾙﾃﾐｽ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
4.82 百万 12.01 百万 5.63
SOMEMBI:LN
MI Somerset Global Emerging
3.84 百万 10.83 百万 5.07
SGCEGCH:LN
ﾏﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙICVC-欧州大陸ﾌｧﾝ
5.76 百万 7.71 百万 3.61
BGFLEMD:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興
342.91 千 6.76 百万 3.17
BPH8:CUR
101.00 6.32 百万 2.96
企業概要
Legal & General Multi Manager Growth Trust is an authorised unit trust incorporated in the UK. The objective is to achieve longterm capital growth by investing primarily in a wide range of collective investment schemes and will pursue an active asset allocation policy across all countries, currencies and sector representations.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-
Webサイト
www.legalandgeneralgroup.com