L&G M&G Global Emerging Mark
LGMELS4:LN
124.75
GBp
0.52
0.42%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
124.15 - 138.03
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-6.67%
前日終値
124.23
52週レンジ
124.15 - 138.03
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-6.67%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
124.75
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
3.780
設定日
09/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MGGEMIA:LN
M&Gｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ7-M&Gｸﾞﾛｰﾊ
|1.26 百万
|3.82 百万
|100.00
企業概要
L&G M&G Global Emerging Markets - Life is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximize long-term total return. The Fund invests in emerging market countries.
住所Legal&General Assurance Society Ltd
One Coleman Street
London, EC2R 5AA
United Kingdom
電話番号Tel.: 44 20 3124 2000
Webサイトwww.legalandgeneralgroup.com