SPDR SSGA米国大型株低ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃ
LGLV:US
NYSE Arca
92.00
USD
0.17
0.18%
更新日時 9:04 JST 2018/06/15
始値
91.85
安値 - 高値 レンジ（日）
91.59 - 92.00
出来高
1,763
前日終値
91.84
52週レンジ
83.74 - 94.43
1年トータルリターン
9.33%
始値
91.85
安値 - 高値 レンジ（日）
91.59 - 92.00
出来高
1,763
前日終値
91.84
52週レンジ
83.74 - 94.43
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
1.97%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
91.5754
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
105.312
設定日
02/21/2013
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.28%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
MICHAEL FEEHILY "MIKE" / KARL SCHNEIDER
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.453005
直近配当利回り（税込）
1.97%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
11.18%
5年トータルリターン
11.97%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RSG:US
リパブリック･サービシーズ
|23.69 千
|1.63 百万
|1.55
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|7.01 千
|1.36 百万
|1.30
|
MMC:US
ﾏｰｼｭ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏｸﾚﾅﾝ
|16.28 千
|1.34 百万
|1.27
|
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
|24.11 千
|1.23 百万
|1.17
|
HON:US
ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|7.99 千
|1.21 百万
|1.15
|
AFL:US
アフラック
|26.11 千
|1.19 百万
|1.13
|
PEP:US
ﾍﾟﾌﾟｼｺ
|10.83 千
|1.14 百万
|1.08
|
APH:US
アンフェノール
|12.36 千
|1.13 百万
|1.07
|
MCD:US
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ
|6.67 千
|1.11 百万
|1.06
|
CB:US
ﾁｬﾌﾞ
|8.33 千
|1.11 百万
|1.05
企業概要
SPDR SSGA米国大型株低ボラティリティ指数ETF（SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。SSGA米国大型株低ボラティリティ指数の価格と利回り実績に概ね連動する投資成果（手数料・費用控除前）を目指す。
住所State Street Bank and Trust Company
One Lincoln Center
Boston, MA 02211
USA
電話番号1-866-787-2257
Webサイトwww.spdrs.com