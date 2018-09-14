ﾛｰﾄﾞ･ｱﾍﾞｯﾄ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾌｧﾝ
LGLUX:US
NASDAQ GM
34.97
USD
0.04
0.11%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.76 - 34.97
1年トータルリターン
33.33%
年初来リターン
23.48%
前日終値
34.93
52週レンジ
25.76 - 34.97
1年トータルリターン
33.66%
年初来リターン
23.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
34.97
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
4.080
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.2037
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
F THOMAS O'HALLORAN III "TOM" / MATTHEW R DECICCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|143.17 千
|233.32 百万
|6.40
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.64 百万
|162.44 百万
|4.45
|
AAPL:US
アップル
|697.38 千
|130.32 百万
|3.57
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|584.03 千
|112.00 百万
|3.07
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|100.07 千
|110.08 百万
|3.02
|
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
|252.24 千
|88.69 百万
|2.43
|
ILMN:US
ｲﾙﾐﾅ
|285.58 千
|77.80 百万
|2.13
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|581.59 千
|76.03 百万
|2.08
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|301.67 千
|72.86 百万
|2.00
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|359.15 千
|68.28 百万
|1.87
企業概要
ロード・アベット・グロース・リーダーズ・ファンド（Lord Abbett Growth Leaders Fund）は投資信託。全時価総額で長期成長見込みが平均を上回る 米国および多国籍企業の株式銘柄に投資することで、キャピタルゲインの獲得を目指す。積極的かつ頻繁にポートフォリオ銘柄を取引することにより、投資目的の達成を目指す。
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイト
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