企業概要

ロード・アベット・グロース・リーダーズ・ファンド（Lord Abbett Growth Leaders Fund）は投資信託。全時価総額で長期成長見込みが平均を上回る 米国および多国籍企業の株式銘柄に投資することで、キャピタルゲインの獲得を目指す。積極的かつ頻繁にポートフォリオ銘柄を取引することにより、投資目的の達成を目指す。