ﾛｰﾄﾞ･ｱﾍﾞｯﾄ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾌｧﾝ
LGLCX:US
NASDAQ GM
29.60
USD
0.06
0.20%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.39 - 29.60
1年トータルリターン
34.99%
年初来リターン
11.91%
前日終値
29.54
52週レンジ
21.39 - 29.60
1年トータルリターン
35.51%
年初来リターン
11.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
29.6
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
3.545
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.2037
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ARTHUR K WEISE / VERNON BICE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|836.50 千
|125.68 百万
|5.67
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|116.10 千
|107.39 百万
|4.85
|
AAPL:US
アップル
|730.68 千
|104.96 百万
|4.74
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.48 百万
|101.31 百万
|4.57
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|102.23 千
|94.52 百万
|4.26
|
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
|394.57 千
|60.05 百万
|2.71
|
TSLA:US
ﾃｽﾗ
|177.94 千
|55.89 百万
|2.52
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|511.25 千
|46.64 百万
|2.10
|
ROK:US
ﾛｯｸｳｪﾙ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ
|292.95 千
|46.10 百万
|2.08
|
SIVB:US
SVBﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|235.38 千
|41.41 百万
|1.87
企業概要
ロード・アベット・グロース・リーダーズ・ファンド（Lord Abbett Growth Leaders Fund）は米国籍のオープンエンド型投資信託。全時価総額で長期成長見込みが平均を上回る 米国および多国籍企業の株式銘柄に投資することで、キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイトwww.lordabbett.com