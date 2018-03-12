ﾛｰﾄﾞ･ｱﾍﾞｯﾄ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾌｧﾝ

LGLAX:US
NASDAQ GM
31.21
USD
0.06
0.19%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.41 - 31.21
1年トータルリターン
35.96%
年初来リターン
12.06%
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前日終値
31.15
52週レンジ
22.41 - 31.21
1年トータルリターン
36.52%
年初来リターン
12.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
31.21
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
3.545
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.2037
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ARTHUR K WEISE / VERNON BICE
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
836.50 千 125.68 百万 5.67
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
116.10 千 107.39 百万 4.85
AAPL:US
アップル
730.68 千 104.96 百万 4.74
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
1.48 百万 101.31 百万 4.57
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
102.23 千 94.52 百万 4.26
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
394.57 千 60.05 百万 2.71
TSLA:US
ﾃｽﾗ
177.94 千 55.89 百万 2.52
V:US
ﾋﾞｻﾞ
511.25 千 46.64 百万 2.10
ROK:US
ﾛｯｸｳｪﾙ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ
292.95 千 46.10 百万 2.08
SIVB:US
SVBﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
235.38 千 41.41 百万 1.87
企業概要
ロード・アベット・グロース・リーダーズ・ファンド（Lord Abbett Growth Leaders Fund）は米国籍のオープンエンド型投資信託。全時価総額で長期成長見込みが平均を上回る 米国および多国籍企業の株式銘柄に投資することで、キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388
Webサイト
www.lordabbett.com