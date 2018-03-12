ﾗｲｵﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｼﾞｱ債ﾌｧﾝﾄﾞ
LGLASBS:SP
1.2700
SGD
0.0020
0.16%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2690 - 1.3980
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-3.24%
前日終値
1.2720
52週レンジ
1.2690 - 1.3980
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
-3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
1.27
資産総額 (百万 SGD) ( 02/28/2018)
59.203
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0134
直近配当利回り（税込）
1.06%
ファンドマネージャ
VERONICA NG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%
企業概要
ライオングローバル・アジア債ファンド（LionGlobal Asia Bond Fund）は、シンガポー ル籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインにより、中長期的なトータルリターンを目指す。アジア地域発行の債券、高格付けの金利証券、転換社債、不動産投資信託、事業信託、およびその他の証券で構成されるアクティブ運用型ポートフォリオに投資する。
住所Lion Global Investors Ltd
65 Chulia Street
#18-01/08
Singapore 049513
電話番号65-6417-6800
Webサイトwww.lionglobalinvestors.com