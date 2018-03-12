企業概要

ライオングローバル・アジア債ファンド（LionGlobal Asia Bond Fund）は、シンガポー ル籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインにより、中長期的なトータルリターンを目指す。アジア地域発行の債券、高格付けの金利証券、転換社債、不動産投資信託、事業信託、およびその他の証券で構成されるアクティブ運用型ポートフォリオに投資する。