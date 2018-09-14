Leuthold Global Industries F
LGINX:US
NASDAQ GM
16.82
USD
0.05
0.30%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.39 - 19.04
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-5.24%
前日終値
16.77
52週レンジ
16.39 - 19.04
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
16.82
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
10.470
設定日
05/17/2010
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.170236
直近配当利回り（税込）
4.05%
ファンドマネージャ
WANG CHUN / GREG M SWENSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.50%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MU:US
マイクロン･テクノロジー
|3.38 千
|177.30 千
|1.72
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|2.20 千
|157.10 千
|1.52
|
LYB:US
ﾗｲｵﾝﾃﾞﾙﾊﾞｾﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|1.39 千
|153.13 千
|1.48
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|5.20 千
|142.19 千
|1.38
|
STERV:FH
ｽﾄﾗ･ｴﾝｿ
|6.98 千
|135.95 千
|1.32
|
WFT:CN
ｳｴｽﾄﾌﾚｰｻﾞｰ･ﾃｨﾝﾊﾞｰ
|1.95 千
|134.43 千
|1.30
|
BSL:AU
ﾌﾞﾙｰｽｺｰﾌﾟ･ｽﾁｰﾙ
|10.31 千
|131.59 千
|1.28
|
4042:JP
東ソー
|8.00 千
|123.70 千
|1.20
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|13.00 千
|119.05 千
|1.15
|
ESRX:US
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|1.47 千
|113.42 千
|1.10
企業概要
Leuthold Global Industries Fund seeks capital appreciation and dividend income by investing securities from non-U.S. securities markets. In selecting among equity securities within the global groups, the Fund looks for companies that are financially sound with good prospects for the future.
住所Leuthold Funds
100 North Sixth Street
Suite 412A
Minneapolis, MN 55403
電話番号1-612-332-9141
Webサイトwww.lwcm.com