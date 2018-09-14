Legal & General Internationa
LGINTCA:LN
144.50
GBp
0.40
0.28%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
126.10 - 147.70
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
7.04%
前日終値
144.10
52週レンジ
126.10 - 147.70
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
7.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
144.5
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2018)
1.848
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.102338
直近配当利回り（税込）
1.53%
ファンドマネージャ
SHADI SARHANGPOUR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|273.97 千
|48.11 百万
|2.57
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|422.51 千
|36.55 百万
|1.95
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|22.60 千
|35.14 百万
|1.88
|
ESU8:IND
|177.00
|19.80 百万
|1.06
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|132.59 千
|17.95 百万
|0.96
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|190.96 千
|16.80 百万
|0.90
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|16.74 千
|16.06 百万
|0.86
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|16.82 千
|15.95 百万
|0.85
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|149.69 千
|15.54 百万
|0.83
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|236.22 千
|14.63 百万
|0.78
企業概要
Legal & General International Index Trust is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide the potential for growth. The Fund tracks the performance of the FTSE World ex UK Index. The Fund's investment will closely replicate the holdings in the index.
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UK
電話番号-
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