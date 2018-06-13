BMO LGMｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ新興国市場ｸﾞﾛｰ
LGIEMYI:ID
8.36
USD
0.05
0.57%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.78 - 9.18
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
-2.64%
前日終値
8.40
52週レンジ
7.78 - 9.18
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
8.3566
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
540.939
設定日
10/22/2009
直近配当額 ( 01/29/2016)
1.96869304
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
RISHIKESH PATEL / IRINA HUNTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.72%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BMRI:IJ
バンク･マンディリ
|52.07 百万
|25.79 百万
|4.66
|
WALMEX*:MM
ｳｫﾙﾏｰﾄ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ
|10.89 百万
|25.00 百万
|4.52
|
YUMC:US
Yum China Holdings Inc
|597.23 千
|23.87 百万
|4.31
|
MRP:SJ
ﾐｽﾀｰ･ﾌﾟﾗｲｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.65 百万
|22.05 百万
|3.99
|
ITC:IN
ＩＴＣ
|5.53 百万
|21.85 百万
|3.95
|
BBRI:IJ
ﾊﾞﾝｸ･ﾗﾔｯﾄ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
|95.93 百万
|21.61 百万
|3.91
|
URC:PM
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾛﾋﾞﾅ
|6.96 百万
|20.80 百万
|3.76
|
YES:IN
イエス銀行
|3.60 百万
|19.26 百万
|3.48
|
ICICIBC:IN
ＩＣＩＣＩ銀行
|4.44 百万
|18.82 百万
|3.40
|
BIMAS:TI
BIMﾋﾞｼｭﾚｼﾞｯｷ･ﾏｰｻﾞﾗｰｼﾞ
|861.04 千
|17.95 百万
|3.24
企業概要
BMO LGMグローバル新興国市場グロース・アンド・インカムファンド（BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資 信託。アクティブ運用型ポートフォリオを通じて、長期のキャピタルゲインを目指す。世界各地の新興国市場の株式、株式関連証券を中心に投資。
住所BMO Investments II Ireland PLC
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号-
Webサイト
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