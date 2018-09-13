BMO LGMｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ新興国市場ｸﾞﾛｰ
LGIEMWA:ID
11.22
USD
0.17
1.49%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.04 - 13.22
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
-9.30%
前日終値
11.05
52週レンジ
11.04 - 13.22
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-9.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
11.2175
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
499.916
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( 01/29/2018)
0.015103
直近配当利回り（税込）
0.13%
ファンドマネージャ
RISHIKESH PATEL / IRINA HUNTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WALMEX*:MM
ｳｫﾙﾏｰﾄ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ
|10.73 百万
|28.56 百万
|5.37
|
BMRI:IJ
バンク･マンディリ
|57.98 百万
|27.69 百万
|5.21
|
YUMC:US
Yum China Holdings Inc
|668.38 千
|25.72 百万
|4.83
|
1928:HK
金沙中国 [ｻﾝｽﾞ･ﾁｬｲﾅ]
|4.61 百万
|24.62 百万
|4.63
|
ITC:IN
ＩＴＣ
|6.00 百万
|23.66 百万
|4.45
|
MGNT:RM
マグニト
|321.60 千
|23.65 百万
|4.45
|
YES:IN
イエス銀行
|3.90 百万
|19.33 百万
|3.63
|
URC:PM
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾛﾋﾞﾅ
|8.37 百万
|18.99 百万
|3.57
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|2.07 百万
|18.12 百万
|3.41
|
DFI:SP
ﾃﾞｲﾘｰ･ﾌｧｰﾑ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ
|2.05 百万
|18.02 百万
|3.39
企業概要
BMO LGMグローバル新興国市場グロース・アンド・インカムファンド（BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資 信託。アクティブ運用型ポートフォリオを通じて、長期のキャピタルゲインを目指す。世界各地の新興国市場の株式、株式関連証券を中心に投資。
住所BMO Investments II Ireland PLC
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号-
Webサイト
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