ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｳｪｽﾀ
LGHYLGD:ID
75.82
USD
0.07
0.09%
更新日時 2018/06/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
75.37 - 79.20
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-1.93%
前日終値
75.75
52週レンジ
75.37 - 79.20
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
75.82
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
181.214
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.31534766
直近配当利回り（税込）
4.99%
ファンドマネージャ
GERHARDT P HERBERT "GARY" / REGINA G BORROMEO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WAELMAE:ID
Legg Mason Global Funds PLC
|52.60 千
|10.62 百万
|5.36
|
LW925826:COR
|5.61 千
|5.06 百万
|2.55
|
JK709468:COR
|4.86 千
|4.71 百万
|2.38
|
AO422340:COR
|4.37 千
|4.22 百万
|2.13
|
EK799007:COR
|3.97 千
|3.58 百万
|1.81
|
BL258569:COR
|3.32 百万
|3.34 百万
|1.68
|
EK848762:COR
|3.66 千
|3.31 百万
|1.67
|
AM076629:COR
|3.06 千
|3.28 百万
|1.66
|
EJ901174:COR
|3.31 千
|3.26 百万
|1.64
|
EJ525789:COR
|204.76 千
|3.23 百万
|1.63
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ－ウェスタン・アセット・グローバル・ハイイールド・ファンド（Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Global High Yield Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。高水準のインカム ゲインの確保を目指す。総資産価値の80%以上を、規制市場で上場または取引されている 高利回り社債に投資する。資産の100%までを新興市場に投資する場合もある。
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmason.com.hk