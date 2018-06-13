ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｳｪｽﾀ

LGHYEDU:ID
92.92
USD
0.09
0.10%
更新日時 2018/06/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
92.36 - 97.05
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
92.83
52週レンジ
92.36 - 97.05
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
92.92
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
181.214
設定日
01/21/2010
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.36404038
直近配当利回り（税込）
4.70%
ファンドマネージャ
GERHARDT P HERBERT "GARY" / REGINA G BORROMEO
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
WAELMAE:ID
Legg Mason Global Funds PLC
52.60 千 10.62 百万 5.36
LW925826:COR
5.61 千 5.06 百万 2.55
JK709468:COR
4.86 千 4.71 百万 2.38
AO422340:COR
4.37 千 4.22 百万 2.13
EK799007:COR
3.97 千 3.58 百万 1.81
BL258569:COR
3.32 百万 3.34 百万 1.68
EK848762:COR
3.66 千 3.31 百万 1.67
AM076629:COR
3.06 千 3.28 百万 1.66
EJ901174:COR
3.31 千 3.26 百万 1.64
EJ525789:COR
204.76 千 3.23 百万 1.63
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ－ウェスタン・アセット・グローバル・ハイイールド・ファンド（Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Global High Yield Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。高水準のインカム ゲインの確保を目指す。総資産価値の80%以上を、規制市場で上場または取引されている 高利回り社債に投資する。資産の100%までを新興市場に投資する場合もある。
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmason.com.hk