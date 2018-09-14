ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｳｪｽﾀ

LGHYBBI:ID
74.97
USD
0.09
0.12%
更新日時 2018/09/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
74.34 - 79.05
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
74.88
52週レンジ
74.34 - 79.05
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
74.97
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
169.614
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.327367655
直近配当利回り（税込）
5.24%
ファンドマネージャ
GERHARDT P HERBERT "GARY" / REGINA G BORROMEO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
WAELMAE:ID
Legg Mason Global Funds PLC
52.60 千 10.08 百万 5.50
LW925826:COR
6.36 千 5.90 百万 3.22
LMLMDMU:ID
Legg Mason Global Funds PLC
51.07 千 4.74 百万 2.58
JK709468:COR
4.61 千 4.51 百万 2.46
AO422340:COR
3.87 千 3.72 百万 2.03
AQ934212:COR
3.76 千 3.31 百万 1.80
EJ525789:COR
204.76 千 3.15 百万 1.72
AM076629:COR
3.06 千 3.06 百万 1.67
EK848762:COR
3.46 千 2.95 百万 1.61
EK799007:COR
3.19 千 2.94 百万 1.60
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ－ウェスタン・アセット・グローバル・ハイイールド・ファンド（Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Global High Yield Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。高水準のインカム ゲインの確保を目指す。総資産価値の80%以上を、規制市場で上場または取引されている 高利回り社債に投資する。資産の100%までを新興市場に投資する場合もある。
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmasonglobal.com