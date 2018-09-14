ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｳｪｽﾀ
LGHYBAI:ID
75.09
USD
0.09
0.12%
更新日時 2018/09/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
74.46 - 79.17
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.91%
前日終値
75.00
52週レンジ
74.46 - 79.17
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
75.09
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
169.614
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.34577229
直近配当利回り（税込）
5.53%
ファンドマネージャ
GERHARDT P HERBERT "GARY" / REGINA G BORROMEO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WAELMAE:ID
Legg Mason Global Funds PLC
|52.60 千
|10.08 百万
|5.50
|
LW925826:COR
|6.36 千
|5.90 百万
|3.22
|
LMLMDMU:ID
Legg Mason Global Funds PLC
|51.07 千
|4.74 百万
|2.58
|
JK709468:COR
|4.61 千
|4.51 百万
|2.46
|
AO422340:COR
|3.87 千
|3.72 百万
|2.03
|
AQ934212:COR
|3.76 千
|3.31 百万
|1.80
|
EJ525789:COR
|204.76 千
|3.15 百万
|1.72
|
AM076629:COR
|3.06 千
|3.06 百万
|1.67
|
EK848762:COR
|3.46 千
|2.95 百万
|1.61
|
EK799007:COR
|3.19 千
|2.94 百万
|1.60
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ－ウェスタン・アセット・グローバル・ハイイールド・ファンド（Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Global High Yield Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。高水準のインカム ゲインの確保を目指す。総資産価値の80%以上を、規制市場で上場または取引されている 高利回り社債に投資する。資産の100%までを新興市場に投資する場合もある。
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmasonglobal.com