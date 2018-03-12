ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｳｪｽﾀ
LGHYADD:ID
86.20
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/03/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
85.87 - 89.07
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
-1.36%
前日終値
86.18
52週レンジ
85.87 - 89.07
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
86.2
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
226.050
設定日
09/25/2012
直近配当額 ( 02/22/2018)
0.22310549
直近配当利回り（税込）
3.11%
ファンドマネージャ
GERHARDT P HERBERT "GARY" / REGINA G BORROMEO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WAELMAE:ID
Legg Mason Global Funds PLC
|52.60 千
|10.94 百万
|4.60
|
LMLMDMU:ID
Legg Mason Global Funds PLC
|98.62 千
|9.82 百万
|4.12
|
JK709468:COR
|5.36 千
|5.28 百万
|2.22
|
BL258569:COR
|4.29 百万
|4.32 百万
|1.81
|
EJ412726:COR
|13.15 千
|4.15 百万
|1.75
|
EI021953:COR
|3.73 千
|3.83 百万
|1.61
|
EK848762:COR
|3.66 千
|3.45 百万
|1.45
|
EJ901174:COR
|3.31 千
|3.34 百万
|1.40
|
EK799007:COR
|3.51 千
|3.14 百万
|1.32
|
LW391350:COR
|2.78 千
|2.96 百万
|1.24
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ－ウェスタン・アセット・グローバル・ハイイールド・ファンド（Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Global High Yield Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。高水準のインカム ゲインの確保を目指す。総資産価値の80%以上を、規制市場で上場または取引されている 高利回り社債に投資する。資産の100%までを新興市場に投資する場合もある。
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmason.com.hk