ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｳｪｽﾀ

LGHYADD:ID
86.20
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/03/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
85.87 - 89.07
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
-1.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
86.18
52週レンジ
85.87 - 89.07
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
86.2
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
226.050
設定日
09/25/2012
直近配当額 ( 02/22/2018)
0.22310549
直近配当利回り（税込）
3.11%
ファンドマネージャ
GERHARDT P HERBERT "GARY" / REGINA G BORROMEO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
WAELMAE:ID
Legg Mason Global Funds PLC
52.60 千 10.94 百万 4.60
LMLMDMU:ID
Legg Mason Global Funds PLC
98.62 千 9.82 百万 4.12
JK709468:COR
5.36 千 5.28 百万 2.22
BL258569:COR
4.29 百万 4.32 百万 1.81
EJ412726:COR
13.15 千 4.15 百万 1.75
EI021953:COR
3.73 千 3.83 百万 1.61
EK848762:COR
3.66 千 3.45 百万 1.45
EJ901174:COR
3.31 千 3.34 百万 1.40
EK799007:COR
3.51 千 3.14 百万 1.32
LW391350:COR
2.78 千 2.96 百万 1.24
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ－ウェスタン・アセット・グローバル・ハイイールド・ファンド（Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Global High Yield Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。高水準のインカム ゲインの確保を目指す。総資産価値の80%以上を、規制市場で上場または取引されている 高利回り社債に投資する。資産の100%までを新興市場に投資する場合もある。
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmason.com.hk