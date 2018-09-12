Light Blue FI Multimercado C

LGHTBLU:BZ
134.35
BRL
0.09
0.07%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
126.92 - 135.13
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
134.26
52週レンジ
126.92 - 135.13
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
134.354
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
25.325
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NWCSHST:BZ
New Cash Star FI Renda Fixa
36.25 千 4.44 百万 17.48
JV529062:COR
3.20 千 2.87 百万 11.31
EI143600:COR
798.00 2.66 百万 10.49
TRUXRLS:BZ
Truxt R Long Short FIC FIM
978.17 千 1.10 百万 4.33
EF323775:COR
289.00 946.95 千 3.73
SOLNALS:BZ
Solana Long and Short FIC FI
4.94 千 884.33 千 3.48
KONDLSF:BZ
Kondor Long Short FIM
305.81 千 819.33 千 3.23
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
425.46 千 802.14 千 3.16
EJ043621:COR
498.00 745.59 千 2.94
TRUXRMC:BZ
Truxt R Macro Fic Fim
655.60 千 740.74 千 2.92
企業概要
Light Blue FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393
Webサイト
www.reliance.com.br