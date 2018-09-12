Light Blue FI Multimercado C
LGHTBLU:BZ
134.35
BRL
0.09
0.07%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
126.92 - 135.13
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
4.03%
前日終値
134.26
52週レンジ
126.92 - 135.13
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
134.354
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
25.325
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NWCSHST:BZ
New Cash Star FI Renda Fixa
|36.25 千
|4.44 百万
|17.48
|
JV529062:COR
|3.20 千
|2.87 百万
|11.31
|
EI143600:COR
|798.00
|2.66 百万
|10.49
|
TRUXRLS:BZ
Truxt R Long Short FIC FIM
|978.17 千
|1.10 百万
|4.33
|
EF323775:COR
|289.00
|946.95 千
|3.73
|
SOLNALS:BZ
Solana Long and Short FIC FI
|4.94 千
|884.33 千
|3.48
|
KONDLSF:BZ
Kondor Long Short FIM
|305.81 千
|819.33 千
|3.23
|
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
|425.46 千
|802.14 千
|3.16
|
EJ043621:COR
|498.00
|745.59 千
|2.94
|
TRUXRMC:BZ
Truxt R Macro Fic Fim
|655.60 千
|740.74 千
|2.92
企業概要
Light Blue FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-3089-9393
Webサイトwww.reliance.com.br