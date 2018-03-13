Lighthouse Bank
LGHT:US
OTC US
24.35
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
177
前日終値
24.35
52週レンジ
16.95 - 25.05
1年トータルリターン
43.52%
出来高
177
前日終値
24.35
52週レンジ
16.95 - 25.05
1年トータルリターン
43.52%
年初来リターン
0.40%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
52.115
発行済株式数 (百万)
2.140
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.48%
セクター
Financials
業種
Banking
産業サブグループ
Banks
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企業概要
Lighthouse Bank is a commercial bank. The Bank offers financial services such as checking and saving accounts, online banking, loans, mortgages, and investment banking.
住所111 Mission Street
Santa Cruz, CA 95060
United States
電話番号1-831-600-4000
Webサイトwww.lighthousebank.net