Lighthouse Bank

LGHT:US
OTC US
24.35
USD
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更新日時 2018/03/13
出来高
177
前日終値
24.35
52週レンジ
16.95 - 25.05
1年トータルリターン
43.52%
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出来高
177
前日終値
24.35
52週レンジ
16.95 - 25.05
1年トータルリターン
43.52%
年初来リターン
0.40%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
52.115
発行済株式数 (百万)
2.140
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.48%
セクター
Financials
業種
Banking
産業サブグループ
Banks

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
Lighthouse Bank is a commercial bank. The Bank offers financial services such as checking and saving accounts, online banking, loans, mortgages, and investment banking.
住所
111 Mission Street
Santa Cruz, CA 95060
United States
電話番号
1-831-600-4000
Webサイト
www.lighthousebank.net

役員

取締役

  • John C Burroughs
    Chairman
  • Jon Sisk
    President
  • Lane S Lawson
    Chief Executive Officer
  • Joseph C Wilson
    Exec VP/Manager:BAY Area
  • Michael Khan
    Senior VP:Commercial Lender
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