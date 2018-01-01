聯想控股[ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
LGGDY:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
78.371
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Asset Management
産業サブグループ
Investment Companies
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企業概要
聯想控股［ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ］（Legend Holdings Corporation）は、子会社を通じ て、中国および世界各地で情報技術、不動産、金融サービス、農業・食品、最新サービ ス、化学・エネルギー材料のセクターで事業を展開する。
住所Room 1701, 17/F
Block 1, Court No. 2, Ke Xue Y
Haidian District
Beijing, 100190 China
電話番号86-10-6250-9999
Webサイトwww.legendholdings.com.cn