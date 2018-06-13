ﾘｰｶﾞﾙ&ｾﾞﾈﾗﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
LGGCBDB:LN
1.2039
GBP
0.0003
0.02%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1986 - 1.2403
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-2.73%
前日終値
1.2042
52週レンジ
1.1986 - 1.2403
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
1.2039
資産総額 (十億 GBP) ( 06/02/2014)
1.537
設定日
09/10/2012
直近配当額 ( 05/01/2018)
1.49534225
直近配当利回り（税込）
2.48%
ファンドマネージャ
ANTON ESER / JULIEN HOUDAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
リーガル&ゼネラル・インベストメント・マネジメント・ファンドICVC-グローバル社債ファンド（Legal & General Investment Management Fund ICVC - Global Corporate Bond Fund）は、英国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインによるリターンの提供を目指す。債券、その他の固定または変動利付債務証券、短期債務証券など、さまざまな米ドル、ユーロ、英ポンド建て固定金利商品に投資する。
住所Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号-
Webサイトwww.legalandgeneralgroup.com