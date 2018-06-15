龍湖地産[ﾛﾝﾌｫｰ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ]
LGFRY:US
OTC US
33.51
USD
0.07
0.21%
更新日時 9:10 JST 2018/06/15
始値
33.46
安値 - 高値 レンジ（日）
33.46 - 33.51
出来高
478
前日終値
33.58
52週レンジ
19.31 - 34.17
1年トータルリターン
73.00%
始値
33.46
安値 - 高値 レンジ（日）
33.46 - 33.51
出来高
478
前日終値
33.58
52週レンジ
19.31 - 34.17
1年トータルリターン
73.00%
年初来リターン
30.95%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
19.860
発行済株式数 (百万)
592.654
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
4.48%
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
Real Estate Owners & Developers
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企業概要
龍湖地産[ﾛﾝﾌｫｰ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ]（Longfor Properties Co. Ltd.）は投資持株会社。子会社 を通じ、不動産の開発、投資および管理を手掛ける。中国を中心に事業を展開。
住所Block A 32 W Section Tianshan
Yubei District
Chongqing, 401123
China
電話番号86-23-6773-2108
Webサイトwww.longfor.com