BMO LGMﾌﾛﾝﾃｨｱ･ﾏｰｹｯﾂ･ﾌｧﾝﾄﾞ
LGFMFCA:ID
18.58
USD
更新日時 2018/02/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.73 - 18.58
1年トータルリターン
25.45%
年初来リターン
4.67%
52週レンジ
14.73 - 18.58
1年トータルリターン
25.45%
年初来リターン
4.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/28/2018)
18.5834
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2018)
873.276
設定日
12/28/2012
直近配当額 ( 01/29/2018)
0.403878
直近配当利回り（税込）
2.17%
ファンドマネージャ
RISHIKESH PATEL / THOMAS VESTER NIELSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
VNM:VN
|9.92 百万
|62.24 百万
|8.78
|
CBKD:LI
ｺﾏｰｼｬﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ銀行
|8.79 百万
|38.56 百万
|5.44
|
BGEO:LN
BGEOｸﾞﾙｰﾌﾟ
|900.35 千
|36.27 百万
|5.12
|
ALICORC1:PE
|13.05 百万
|30.72 百万
|4.33
|
SNTS:BC
|740.40 千
|30.18 百万
|4.26
|
FBR:SJ
ﾌｪｲﾏｽ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ
|2.55 百万
|29.68 百万
|4.18
|
UBL:PA
|13.04 百万
|28.95 百万
|4.08
|
ARMX:UH
アラメックス
|20.04 百万
|27.91 百万
|3.94
|
GUARANTY:NL
ｷﾞｬﾗﾝﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾞﾝｸ
|313.04 百万
|27.07 百万
|3.82
|
PSMT:US
ﾌﾟﾗｲｽｽﾏｰﾄ
|292.22 千
|26.91 百万
|3.80
企業概要
BMO LGMフロンティア・マーケッツ・ファンド(BMO LGM Frontier Markets Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各地のフロンティア市場に拠点を置く企業の株式および株式関連証券のアクティブ運用型ポートフォリオに投資する。例外的に、負債証券にも投資する。
住所BMO Investments II Ireland PLC
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号-
Webサイト
-