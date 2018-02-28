企業概要

BMO LGMフロンティア・マーケッツ・ファンド(BMO LGM Frontier Markets Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各地のフロンティア市場に拠点を置く企業の株式および株式関連証券のアクティブ運用型ポートフォリオに投資する。例外的に、負債証券にも投資する。