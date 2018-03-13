ﾗｲｵﾝｽﾞｹﾞｰﾄ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
LGF/B:US
New York
27.93
USD
0.07
0.25%
更新日時 2018/03/13
始値
27.84
安値 - 高値 レンジ（日）
27.69 - 28.23
出来高
246,709
前日終値
27.86
52週レンジ
22.50 - 34.41
1年トータルリターン
16.33%
始値
27.84
安値 - 高値 レンジ（日）
27.69 - 28.23
出来高
246,709
前日終値
27.86
52週レンジ
22.50 - 34.41
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
-12.00%
株価収益率(PER) (TTM)
17.95
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
1.56
時価総額 (十億 USD)
6.029
発行済株式数 (百万)
128.892
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.33
直近配当利回り（税込）
1.29%
セクター
Communications
業種
Media
産業サブグループ
Entertainment Content
企業概要
ライオンズゲート・エンターテインメント（Lions Gate Entertainment Corporation）は、娯楽映画の開発・配給会社。映画、テレビ番組、アニメ、デジタル映像などを製作する。世界で事業を展開。
住所2700 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
United States
電話番号1-310-449-9200
Webサイトwww.lionsgate.com