ﾗｲｵﾝｽﾞｹﾞｰﾄ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
LGF/A:US
New York
29.67
USD
0.05
0.17%
更新日時 2018/03/13
始値
29.43
安値 - 高値 レンジ（日）
29.43 - 30.14
出来高
550,641
前日終値
29.62
52週レンジ
24.27 - 36.48
1年トータルリターン
14.12%
始値
29.43
安値 - 高値 レンジ（日）
29.43 - 30.14
出来高
550,641
前日終値
29.62
52週レンジ
24.27 - 36.48
1年トータルリターン
14.12%
年初来リターン
-12.24%
株価収益率(PER) (TTM)
19.07
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
1.56
時価総額 (十億 USD)
6.029
発行済株式数 (百万)
81.884
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.41
直近配当利回り（税込）
1.21%
セクター
Communications
業種
Media
産業サブグループ
Entertainment Content
企業概要
ライオンズゲート・エンターテインメント（Lions Gate Entertainment Corporation）は、娯楽映画の開発・配給会社。映画、テレビ番組、アニメ、デジタル映像などを製作する。世界で事業を展開。
住所2700 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
United States
電話番号1-310-449-9200
Webサイトwww.lionsgate.com