LG電子 [ｴﾙｼﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ]
LGEJY:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (KRW) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
34.372
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Hardware
産業サブグループ
Consumer Electronics
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企業概要
LG電子［ｴﾙｼﾞｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ］（LG Electronics Inc.）は電子機器・電気製品メーカー。デジタルディスプレイ機器や家庭用電気製品を製造、販売する。主な製品は、フラットパネルテレビ、AV製品、洗濯機、エアコン、冷蔵庫のほか、スマートフォンやタブレットなどの通信機器。
住所128 Yeouin Street
Yeongdeungpo-gu
Seoul, 073-36
Korea, Republic of (South)
電話番号82-2-3777-1114
Webサイトwww.lg.com