Lazard Global Equity Income
LGEIFFHN:CN
8.65
CAD
0.01
0.16%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.27 - 9.15
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
0.83%
前日終値
8.64
52週レンジ
8.27 - 9.15
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
8.6522
資産総額 (百万 CAD) ( 02/28/2018)
110.965
設定日
04/23/2015
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.042
直近配当利回り（税込）
5.83%
ファンドマネージャ
PATRICK RYAN / ANDREW D LACEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PFE:US
ファイザー
|105.75 千
|4.82 百万
|4.21
|
1288:HK
中国農業銀行
|5.33 百万
|4.01 百万
|3.51
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|85.89 千
|3.74 百万
|3.27
|
ETN:US
ｲｰﾄﾝ
|35.97 千
|3.72 百万
|3.25
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|66.65 千
|3.72 百万
|3.25
|
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
|60.38 千
|3.54 百万
|3.09
|
FP:FP
トタル
|45.21 千
|3.22 百万
|2.82
|
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|46.26 千
|3.16 百万
|2.77
|
PEGI:US
ﾊﾟﾀｰﾝ･ｴﾅｼﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|115.98 千
|2.94 百万
|2.57
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|49.40 千
|2.74 百万
|2.39
企業概要
Lazard Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is income and capital growth. The fund invests in dividend yielding companies. The Fund will seek to invest in high-yielding equity securities focused on total return and not purely dividend yield.
住所Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号1-888-861-9998
Webサイトwww.bridgehousecanada.com