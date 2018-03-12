Lazard Global Equity Income

LGEIFFHN:CN
8.65
CAD
0.01
0.16%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.27 - 9.15
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
8.64
52週レンジ
8.27 - 9.15
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
8.6522
資産総額 (百万 CAD) ( 02/28/2018)
110.965
設定日
04/23/2015
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.042
直近配当利回り（税込）
5.83%
ファンドマネージャ
PATRICK RYAN / ANDREW D LACEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
PFE:US
ファイザー
105.75 千 4.82 百万 4.21
1288:HK
中国農業銀行
5.33 百万 4.01 百万 3.51
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
85.89 千 3.74 百万 3.27
ETN:US
ｲｰﾄﾝ
35.97 千 3.72 百万 3.25
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
66.65 千 3.72 百万 3.25
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
60.38 千 3.54 百万 3.09
FP:FP
トタル
45.21 千 3.22 百万 2.82
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
46.26 千 3.16 百万 2.77
PEGI:US
ﾊﾟﾀｰﾝ･ｴﾅｼﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
115.98 千 2.94 百万 2.57
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
49.40 千 2.74 百万 2.39
企業概要
Lazard Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is income and capital growth. The fund invests in dividend yielding companies. The Fund will seek to invest in high-yielding equity securities focused on total return and not purely dividend yield.
住所
Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号
1-888-861-9998
Webサイト
www.bridgehousecanada.com